Dans le foot suisse des vétérans, c’est Genève qui fait la loi

Ce n’est pas tout à fait le Grand Chelem des clubs anglais en Coupe d’Europe, mais ça y ressemble. Le football genevois des «vieux» a réussi à placer trois représentants sur deux finales de Coupe de Suisse, ce samedi à Monthey (lire encadré). Et encore, si Choulex n’était pas tombé contre Collex-Bossy en demi-finale chez les vétérans (plus de 40 ans), le carton aurait pu être plein – on assistera à un derby Lancy-Perly chez les seniors (plus de 30 ans). «Je tiens à rester modeste vis-à-vis de mes collègues suisses alémaniques, mais ce tir groupé me fait bien plaisir», rigole Pascal Chobaz, président de l’Association cantonale genevoise de football.

L’esprit de compétition

Au-delà de la joie, y a-t-il une explication concrète à cette hégémonie apparente? «Avec la concentration géographique, qui facilite les choses, il y a énormément de clubs sur Genève qui jouent la carte des seniors, souligne Lionel Pizzinat, qui fut champion de Suisse avec Servette avant de soulever deux fois la Coupe avec Perly, où il joue encore avec les +40. Il y a une émulation, le championnat +30 est d’un très bon niveau, avec pas mal de gars qui ont joué en LNB ou en 1re ligue.» Xavier Chambaz, qui entraîne les finalistes de cette année à Perly-Certoux, confirme: «En plus du niveau de jeu, depuis le passage de la limite d’âge de 32 à 30 ans (ndlr: en 2015), c’est l’esprit de compétition qui a augmenté. Avant, les vétérans, c’était surtout la troisième mi-temps. Nous, on essaie aussi de soigner les deux premières. Tout cela est aussi le fruit d’un travail.»

Henry Girod, entraîneur des +30 du FC Lancy, évoque même «un effet de mode». La plupart de ses joueurs, en majorité des anciens du Grand-Lancy, ont évolué au minimum en 1re ligue. On y trouve même un Abdul Carrupt, 33 ans, ex-pro au FC Sion (2004-07) puis au Lausanne-Sport (2008-11). Une densification du niveau de jeu et une émulation entre clubs qui peuvent ne pas avoir que des effets positifs.

«À partir du moment où les gars veulent gagner des titres, ça casse totalement l’esprit de départ, observe Mehdi Derouazi, président du FC Collex-Bossy et gardien des +40. Il y a encore dix ans, les 80% des effectifs étaient composés de joueurs issus du club. Là, il y a presque un mercato. C’était aberrant d’abaisser la limite d’âge à 30 ans. Avant, les vétérans étaient là pour faire tourner la buvette et là, on a presque affaire à des mercenaires. Je n’en veux à personne, mais je trouve un peu triste.»

«C’est l’année ou jamais»

Ces mercenaires-là, contrairement à d’autres y compris au plus haut niveau, obtiennent au moins des résultats. Voire ils soulèvent des trophées, comme il en sera question samedi à Monthey. «Pour nous, c’est l’année ou jamais», lance Mehdi Derouazi, qui rappelle les quatre finales perdues par le passé chez les seniors. «Pour moi, ce sera la première finale, et le fait qu’on connaisse beaucoup de monde en face fait qu’on aura encore plus envie de rentrer avec le sourire», dit Xavier Chambaz, qui a quitté Onex pour Perly l’été passé, avec plusieurs joueurs dans ses bagages. Le sourire, Henry Girod promet de le conserver: «Quel que soit le résultat, nous rentrerons faire la fête à Marignac!»

Chassez l’esprit vétéran, il revient au triple galop. Et ça fait du monde. Sur 17 519 joueuses et joueurs recensés sur le canton, Genève compte 2098 éléments en +30 et 1555 en +40, soit environ 20% du total. «C’est bien, on conserve les gens de plus en plus longtemps dans le football, se félicite Pascal Chobaz. En plus de se faire du bien, les vétérans sont des gens pour la vie de nos clubs. Ils continuent souvent à mettre à disposition leurs réseaux, leur temps et leurs compétences. La catégorie des +50 existe déjà mais peine à prendre chez nous et l’étape d’après, c’est le foot en marchant des +60.» Histoire que ceux qui aiment courir après les titres aient encore l’occasion de trottiner derrière un trophée. (nxp)