Claudio Morelli de retour à la Fontenette

Etoile Carouge tient son nouvel entraîneur. Jean-Michel Aeby parti à Yverdon, la direction de l’équipe stellienne a été confiée à Claudio Morelli. L’Italien de 48 ans, qui avait amené le Signal de Bernex en première ligue une saison plus tôt, était déjà passé par la Fontenette lors de l’exercice 2016-2017. Après avoir travaillé avec Raphaël Wicky au FC Bâle durant un an et demi où il était chargé de décortiquer les adversaires des Rhénans à la vidéo, ce technicien, qui avait aussi vécu une promotion avec Vernier en 2013, a été engagé six mois par les dirigeants carougeois (qui passeront le témoin en juin) dans le but d’une ascension à court terme en Challenge League.

Demande de licence

Le club des bords de l’Arve, 4e de Promotion League (à huit points du Yverdon de Aeby) a déjà effectué sa demande de licence pour l’échelon supérieur. Carouge veut toujours croire à sa bonne étoile.