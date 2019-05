Champel II fête la montée en 4e ligue

Rafael Paixao et Lucio Fiume ont chacun inscrit un doublé pour permettre à Champel II d'aller s'imposer 1-4 sur le terrain de l'Etoile Espagnole et ainsi fêter la promotion en 4e ligue. Un joli doublé puisque la première équipe du FC Champel a fêté la montée en 2e ligue un jour plus tôt!

«On va fêter ça bien, voire même très bien avec la première, puisqu'ils sont montés en 2e ligue. On peut être très fiers de nous, de la première, et du FC Champel», a réagi le tout jeune Lucio Fiume, tout heureux de son doublé.

«Il nous manquait trois points pour faire la montée. A dix, ça n'a rien changé, on a tenu jusqu'au bout. Mes deux buts? Ca fait plaisir pour moi, mais je crois aussi que ça fait plaisir à l'équipe qu'un jeune fasse un doublé. J'ai fêté mes 18 ans il y a deux jours», a souri le héros du jour dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)