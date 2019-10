Cédric Tsimba: «On en a pris cinq et on n'a pas d'excuse»

Le Meyrin FC traverse sa première passe délicate de l'exercice. Après avoir connu un premier coup d'arrêt il y a dix jours face à Terre Sainte (1-1), la troupe de Jean-Philippe Lebeau n'est pas parvenue à réagir face au Team Vaud M21, l'une des toutes meilleures équipes du groupe, hier soir. Aux Arbères, les Meyrinois n'ont pas fait le poids et ont subi la loi de Lausannois en feu (2-4 à la mi-temps, 2-5 score final).

"On était sensés jouer haut, comme des combattants. On a pris un but dès la cinquième minute..., pestait le joueur de couloir Cédric Tsimba, auteur du 1-2 (Matteo Rezzonico a inscrit l'autre réussite genevoise). Bon, à la base, on était supposés disputer ce match samedi. Aujourd'hui, cinq joueurs sont arrivés en retard à cause du travail. Dans notre tête, c'est ce week-end qu'on devait être prêts. Mais on l'a accepté. Et la réalité, c'est qu'on en a pris cinq et qu'on n'a pas d'excuse. En connaissant le coach, ce sont des choses qu'il n'accepte pas."

Meyrin reste malgré tout dans le bon wagon de ce comme toujours très serré groupe 1. Quatrième avec 22 points, il ne compte que deux longueurs de retard sur son adversaire du soir, désormais leader. Alors que se présente le très attendu derby face à Lancy, samedi à Marignac. "Le mot d'ordre, c'est la victoire. Rien d'autre! Que cela soit du coude, de la hanche, il faudra pousser la ballon au fond et prendre les trois points", assurait Cédric Tsimba.