Carouge n’aura pas de président jeudi

Qui succédera à Michael Palma à la tête d’Étoile Carouge? L’associé-gérant de la Banque Mirabaud et son comité, élus en 2018, ont en effet décidé de se retirer à la fin de leur mandat, soit en juin. Le club stellien doit donc se chercher un avenir, lequel passera par l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra ce jeudi soir. Mais il n’y aura pas de nouveau président ce jour-là.

En revanche, la direction actuelle a reçu quelques candidatures, qui se présenteront aux membres lors de cette séance. Pour une élection, il faudra par contre patienter jusqu’à une assemblée générale extraordinaire, dont la date reste à déterminer. Ce qui n’empêche pas de débroussailler le terrain. Qui sont donc les candidats?

Premier élément d’information: ce ne sont que des nouvelles têtes. En effet, l’ancien président Pierre-Alain Brodard, qui avait dénoncé dans ces colonnes l’absence physique du comité actuel notamment lors des matches à domicile, ne se présentera pas à nouveau. Son ancien comité non plus. «Nous avons fait notre temps et ce serait mauvais de vouloir revenir. Cela sentirait un peu le réchauffé», explique Brodard, même s’il concède que la question a été abordée parmi ceux qui l’ont entouré par le passé. Cependant, les «pontes» de la Fontenette ont déjà offert leur soutien à un projet. Il s’agit de celui porté par d’anciens joueurs et entraîneurs d’Étoile Carouge dans les années2000. Proches du club, ils attendent encore de pouvoir jeter un regard sur les comptes avant de se positionner définitivement.

Sur le second dossier, le nom de Sam Mifano a été évoqué. Le directeur général du FC Champel s’est effectivement renseigné auprès de Michael Palma. «Mais je ne me présenterai pas à l’assemblée générale jeudi, tient-il à faire savoir. Je pourrais éventuellement être intéressé à étudier le projet avec un groupe de personnes, mais il s’agit d’avoir tous les éléments en main pour se positionner.» En clair: pas de précipitation, tant que la faisabilité d’un projet n’est pas démontrée. Un troisième papable, qui, lui, est annoncé pour jeudi, se fait pour l’instant plus discret.

D’autres candidats à venir?

Il n’empêche, l’avenir d’Étoile Carouge ne se fera pas forcément à travers l’une de ces candidatures. Lors de la communication de son retrait, Michaël Palma avait annoncé vouloir remettre le club à un projet «solide». Il s’agira donc pour lui de formuler concrètement ses intentions. Et puis, d’ici à une assemblée générale extraordinaire, d’autres candidats sont encore susceptibles de se manifester. La séance de jeudi ne dissipera donc pas tout le flou.

Un tapis pour la Fontenette

Deuxième stade du canton, la Fontenette se sépare de sa pelouse naturelle. C’est le samedi 17 novembre et dans un état désastreux pour la réception de Sion M21 qu’elle a accueilli son dernier match. Dès le printemps prochain, elle sera remplacée par un terrain synthétique. Une décision prise par les autorités carougeoises, propriétaires des installations, en début d’année.

L’effet bénéfique est double: non seulement la qualité de la pelouse ne devrait plus poser de problèmes, mais cela permettra de gagner en surface pour les entraînements de toutes les équipes des deux clubs résidents (Étoile Carouge et US Carouge, dont l’équipe fanion milite en 3e ligue). La pelouse du terrain principal était en effet préservée et réservée aux seuls matches. À noter qu’il n’y aura plus aucun terrain en herbe à la Fontenette, puisque le petit terrain C, accolé au pont de la Fontenette, passera également au synthétique.

Problème pour Étoile Carouge: la nouvelle pelouse principale ne sera pas prête pour la reprise du 1ermars, mais plutôt pour le mois d’avril. Alors, quel terrain pour accueillir les Stelliens dans l’intervalle? Le stade de Marignac du Lancy FC représente une piste très plausible. Confirmation à venir prochainement. V.S.