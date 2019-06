Carouge a fait le premier pas vers la Promotion League

2-0 à l'aller! Carouge a bien géré son premier match face à Tuggen devant 1000 spectateurs à la Fontenette, mais il faudra être sérieux au retour dans le canton de Schwytz (samedi à 16h), là même où Team Vaud a explosé au retour samedi dernier. Comme un symbole, les buts ont été marqués par un ancien, Matias Vitkieviez, et par un jeune, Mohamed Amdouni. Une preuve de plus qu'Etoile Carouge est un parfait mélange entre expérience et jeunesse.

«On a bien commencé le match, mais on a manqué d'efficacité à la finition. On a fait la moitié. Là-bas ça va être difficile, ça va être une bataille. Plusieurs joueurs de Carouge ont déjà joué des finales, on a l'expérience», a réagi Oscar Correia, évidemment titulaire sur l'aile carougeoise.

«C'était important de ne pas prendre de but à la maison. On aurait pu marquer plus encore, ça aurait été mieux pour le match retour, mais défensivement on a fait le job. Il va falloir faire le boulot là-bas. Il va falloir y aller avec l'envie de marquer, de gagner le match. Si on joue comme ça, ça passera», a dit quant à lui le gardien Léo Lécureux, qui a parfaitement réagi sur la seule occasion schwytzoise du match.

Le plan-fixe sur football.ch (nxp)