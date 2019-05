Ange Nsilu, l'avant-centre qui aime faire briller les autres

Ange Nsilu a marqué onze buts en 1re ligue cette saison, mais ce chiffre n'est pas le plus important pour lui. Alors que Lancy se déplace à Meyrin ce samedi à 16h pour un choc décisif en vue des finales de 1re ligue, l'avant-centre de 33 ans se confie sur son rôle et son côté altruiste et généreux envers ses coéquipiers.

Ange, comment abordez-vous ce match de samedi?

C'est une finale avant les finales! J'aurais préféré un autre scénario qu'aller jouer à Meyrin, mon ancien club. J'y ai gardé des bons potes, je m'entends aussi très bien avec le coach Jean-Philippe Lebeau. Sincèrement, j'aurais préféré aller jouer ailleurs le match décisif, mais il n'y aura aucun sentiment pendant les 90 minutes.

Ce qui est fou, c'est que même en gagnant, ni Meyrin ni Lancy ne seraient assurés de disputer les finales...

C'est vrai. On n'est sûrs de rien, à part qu'on doit gagner. Il n'y a pas mille questions à se poser. Depuis mercredi et cette victoire de Martigny contre Vevey en match à rejouer, on n'est plus en position de décider nous-mêmes de notre qualification.

Que pensez-vous du fait que ce match ait dû être rejoué (lire notre article ici), au fait?

C'est dingue, sincèrement. Pour moi, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Ils appellent ça une faute technique de l'arbitre, mais pour moi la frontière est très floue. On a rejoué Martigny-Vevey en quatrième division suisse pour un hors-jeu... Et la main de Thierry Henry qui amène un but face à l'Irlande, on ne rejoue pas? Bon, voilà, on n'est plus maîtres de notre destin, mais on espère bien que Carouge va ramener quelque chose de Martigny, par exemple. Et nous, de notre côté, on va tout donner.

Comment expliquer que Lancy en soit là, et pas déjà assuré d'être en play-off?

On n'a jamais été réguliers, c'est notre problème. Prenons nos deux claques reçues contre Carouge et Martigny, justement. On a su réagir après, ce n'est pas le souci. Mais ensuite, on replonge à Naters. Depuis que je suis là, il y a deux ans, on n'a jamais pu enchaîner deux ou trois bonnes performances, on a toujours un coup de mou. Pourtant, on a de bons joueurs, de bonnes individualités et on pratique du bon football. On marque de très beaux buts, mais on peine à être constants. Voilà pour moi l'explication principale. Mais bon, si vous regardez bien, personne n'arrive à enchaîner dans ce championnat, c'est pour ça qu'on se tient tous en un ou deux points à une journée de la fin, mis à part Carouge. Et puis, il faut bien le dire aussi, on peine en défense. On prend trop de buts.

Sur un plan personnel, êtes-vous satisfait de votre saison avec vos onze buts?

Je vous arrête tout de suite: ce chiffre n'a aucune importance.

Vraiment?

On peut toujours faire plus. La saison dernière, j'ai terminé avec onze buts et onze passes décisives en ne jouant quasiment pas au deuxième tour. L'essentiel pour moi n'a jamais été là, j'ai toujours été un joueur collectif. Ce qui m'importe, c'est de faire briller les autres, je suis un avant-centre très altruiste, qui aime créer des espaces, jouer en pivot, libérer les autres. Je suis très content que les deux ailiers Mergim Qarri et Fred Torres en soient à onze et dix buts. Les gars à côté de moi, s'ils savent profiter de mon jeu, ils peuvent se régaler. C'est ce que j'aime.

Mais un avant-centre doit marquer...

Oui, bien sûr, mais je préfère largement ne pas terminer meilleur buteur et qu'on se qualifie pour les finales plutôt que l'inverse. Il y a des entraîneurs qui comprennent comment m'utiliser et d'autres sans doute un peu moins. Je ne suis pas du tout un attaquant individualiste.

Par contre, vous n'aimez pas perdre...

Ah ça non. Même à 33 ans, je deviens fou. Perdre un petit jeu pendant l'entraînement, c'est la fin du monde. Le jour où je n'aurai plus ça, j'arrêterai.

Vous serez encore à Lancy la saison prochaine?

L'objectif est d'amener Lancy en Promotion League. La suite, on verra. Je me concentre pleinement là-dessus. J'y suis très bien, je m'occupe notamment d'entraîner les attaquants dans le secteur juniors. J'apprécie. Mais parler de la saison prochaine est prématuré.

Une promotion serait votre combientième sur le plan personnel en Suisse?

La sixième. J'en suis à cinq, deux en Challenge League avec Le Mont, une en Promotion League avec Le Mont, deux en 1re ligue avec Meyrin et Le Mont. Donc j'ai bien envie d'équilibrer le tout dans deux semaines: 2-2-2! (nxp)