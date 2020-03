Aïre et Onex, deux équipes «qui méritent mieux»

Aïre-le-Lignon et Onex, c'est l'histoire de deux équipes qui nourrissaient une certaine ambition en début de saison, et qui se sont vues rattraper par cette 2e ligue tellement serrée, où tout peut se passer chaque week-end. Aïre n'est ainsi que 7e à mi-championnat, à sept longueurs du leader Versoix, tandis qu'Onex, en position de premier relégable, doit carrément lutter pour sa survie. Bref, l'un et l'autre attendent nettement plus du printemps à venir. Leur rencontre amicale de mardi soir, conclue sur le score de 3-3, annonce d'ailleurs un deuxième tour explosif. Les interviews des deux entraîneurs, Cyril Morisset (Onex, ci-dessous) et Helder Silva (Aïre, ci-dessus), sont à retrouver dès à présent en vidéo.

Cyril Morisset, coach du FC Onex.