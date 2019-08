À Carouge, le coach de Münsingen s’est excusé…

C’est un véritable hold-up! Même le coach de Münsingen, Kurt Feuz, s’est frotté plusieurs fois les yeux, tout heureux de ce pactole dévalisé sur les bords de l’Arve. «Il est venu s’excuser vers moi.» Jean-Michel Aeby et ses Carougeois menaient en effet 1-0 à la 95e avant que le ciel ne leur tombe sur la tête. «Une longue touche, un tir au but, une déviation et goal: c’est un truc de fou!» L’entraîneur des Stelliens a fait des cauchemars après ce coup de poignard de Matthias Collard dans les arrêts de jeu. Le néo-promu joue bien, se crée des occasions, mais n’a toujours pas gagné après trois parties en Promotion League.

Il y avait déjà eu des regrets la semaine passée à Rapperswil (2-2 après avoir pris deux buts d’avance) et face à Sion ce mercredi (défaite 2 à 1), alors que le néo-promu méritait une autre récompense. «Alors oui, on est fautifs pour n’avoir pas su concrétiser nos occasions, admet Aeby. Mais par rapport à nos deux dernières sorties, notre jeu ainsi que la domination territoriale, on est en progression. Même si le scénario est cruel, on doit continuer de travailler sur nos valeurs et cela va finir par payer. À nos attaquants de trouver le juste milieu entre être trop collectif et égoïste pour marquer des buts.»

La solution sera peut-être pour ce vendredi en Coupe de Suisse, à la Fontenette, face à Young Boys. Là, ce sont les Carougeois qui chercheront le hold-up.