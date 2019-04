Versoix peut compter sur ses deux buteurs

Et si le salut venait d’eux? Au moment où Versoix conjure comme il peut une crise existentielle à l’interne, avec la démission du président Patrick Mauberqué dix mois à peine après son arrivée, sur fond de refonte du club rejetée par le comité (il s’agissait de réduire le nombre d’équipes pour favoriser de meilleures conditions d’entraînement), Mohammed Rabhi et Fitim Rugovaj font le bonheur du leader de 2e ligue. Les deux compères sont les canonniers en chef de la «première», qui vise la promotion en 2e ligue interrégionale. De quoi apaiser les turbulences en coulisse? À voir, mais cela passe de toute façon par une victoire sur CS Italien, ce prochain dimanche dans le choc au sommet, le CS talonnant les Versoisiens au classement.

Les deux buteurs sont focalisés sur l’aspect sportif, pas sur les remous. Au Centre sportif de la Bécassière, ils ont le sourire. D’un côté, «Momo» Rabhi, l’expérimenté, 31 ans, une pléiade de clubs dans son CV, une expérience professionnelle au Maroc. De l’autre, le jeune qui monte, Fitim Rugovaj, 22 ans, des rêves plein la tête, l’insouciance de son âge, la faim qui va avec. Le duo est complémentaire, à tel point que sur les 55 buts inscrits jusque-là par Versoix, ils ont contribué à hauteur de 28 à eux deux, religieusement partagés comme il se doit: 14 réussites chacun.

«Momo», Franco-Marocain, savoure précisément la chose, tout en canalisant parfois la fougue de son acolyte. À 31 ans, il a la sagesse de l’expérience mais conserve intacte sa motivation. Il a eu le temps de regarder dans le rétroviseur, de se souvenir de sa venue au football. «En fait, j’ai grandi au Maroc et, au départ, je faisais de l’athlétisme, explique-t-il. Je devais avoir 8 ou 9 ans quand tout a basculé. Je courais le 80 mètres et je m’étais qualifié pour les finales du championnat marocain, à Casablanca. Le jour du départ, mon entraîneur m’annonce sur le quai de la gare pour Casa qu’il a oublié ma licence. Je me suis dit qu’on irait la chercher. Mais non! Tout ça pour voir ensuite qu’un gamin avait pris ma place. J’étais dégoûté. Du jour au lendemain, j’ai tiré un trait sur l’athlétisme et je me suis inscrit au foot. C’est comme ça que tout a commencé.»

Arrivé à 16 ans en France, dans la région du Pays de Gex, «Momo» jouera notamment pour Croix de Savoie, l’US Divonne, Jura Sud en CFA, et aussi en Suisse, à Terre-Sainte, Nyon, La Sarraz-Éclepens, sans oublier une saison en pro à Mouloudia Oujda, au Maroc. C’est cette expérience qu’il apporte depuis cette saison.

Les regards se tournent vers Fitim Rugovaj. Il est déjà loin le temps où, équipé de pied en cap par son père, il arrivait à Meyrin à 7 ans pour son premier entraînement. «C’était au stade de Vaudagne, précise-t-il. J’avais commencé l’entraînement avec les F2, avant que l’entraîneur ne m’envoie immédiatement avec les F1.» Ses parents suivent ce jeune coiffeur (le métier, pas la place dans l’équipe…), ils veillent à ce que le fiston garde la tête froide. «J’ai des débriefings avec ma mère surtout, qui peuvent durer plus d’une heure. C’est long, une heure…» Ce Suisse qui a des origines kosovares admire Granit Xhaka. Et il a gardé depuis son enfance, pour avoir adulé plus que tout Zinédine Zidane, une tendresse encore présente pour l’équipe de France.

Un regard complice fuse entre «Momo» et Fitim. On ne sait pas encore comment le club digérera sa crise ni si la position de l’entraîneur Abdel Gasmi (arrivé avec Mauberqué) a été fragilisée, mais une chose est sûre: si les deux «serials buteurs» continuent à trouer les filets, la première de Versoix aura toutes les chances de se retrouver en 2e ligue inter la saison prochaine. Réponse déjà ce 28 avril?

Tous les résultats et classements en 2e ligue genevoise (nxp)