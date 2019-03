Une triple chance à saisir

Pour l'heure, le canton de Genève compte deux qualifiés à coup sûr pour l'édition 2019-2020 de la Coupe de Suisse: le Servette FC et le vainqueur de la Coupe genevoise. Mais il ne tient qu'aux clubs du canton d'en compter davantage puisque plusieurs tickets sont encore disponibles via les qualifications de 1re ligue et de 2e ligue inter.

Si le chemin est encore long en 2e ligue inter pour Signal Bernex-Confignon, Veyrier et l'Olympique de Genève, les trois clubs genevois encore en lice, le tableau principal est là, tout près, pour Lancy, Carouge et Meyrin, qui ont tous trois survécu au premier tour contrairement à Chênois. Les trois cadors genevois de 1re ligue ne sont qu'à 90 minutes de potentiellement recevoir YB, Bâle, Sion ou Servette en 32e de finale de la Coupe de Suisse. D'autant que le tirage leur a été plutôt favorable pour ce dernier tour qualificatif, à l'exception notable de Lancy, qui devra aller batailler samedi sur le difficile terrain du FC Tuggen.

Les Schwytzois sont troisièmes du groupe 3 et n'ont connu la défaite que deux fois cette saison. Pire, ils sont invaincus à domicile depuis le mois d'août! Lancy, en grande forme en championnat, va donc devoir réaliser une grande performance pour accéder à ces 32es de finale. Coup d'envoi à 16h samedi.

Meyrin et Carouge ont eux hérité de deux adversaires abordables, à domicile qui plus est. Samedi à 16h, l'équipe de Jean-Philippe Lebeau accueille Höngg (9e du groupe 3). Les Stelliens recevront quant à eux Schötz à la Fontenette, samedi à 18h. Les Lucernois sont huitièmes du groupe 2. Largement jouable. Alors, trois sur trois pour les clubs genevois, en attendant les qualifiés de 2e ligue inter? Pas impossible. (nxp)