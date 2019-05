«Une magnifique victoire» pour Vernier

Et si c'était le but de la saison? Dany Alexandre a inscrit la seule réussite du match à six points entre Onex et Vernier dimanche matin en 2e ligue. Un but synonyme donc de victoire pour les visiteurs, qui reviennent à un point de leur adversaire du jour à deux matches de la fin.

Le programme du FC Vernier semble d'ailleurs abordable puisqu'il s'agira de recevoir Perly-Certoux (6e) et d'aller à Veyrier (dernier). Onex a un parcours a priori plus compliqué et il ne faut surtout pas sortir de Kosova, actuellement juste en dessus de la barre, de l'équation.

«C'est une magnifique victoire sur un concurrent direct. Personnellement, je suis très content de ce but, après avoir été déjà décisif la semaine dernière. On est dans une mauvaise position, on le sait, il fallait gagner aujourd'hui et y croire jusqu'à la fin. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière et aujourd'hui aussi», a lâché Dany Alexandre dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)