«Très satisfaits d'avoir atteint cet objectif»

Il y aura au minimum cinq clubs genevois au premier tour de la Coupe de Suisse 2019-2020! Carouge, Lancy et Meyrin se sont en effet tous trois qualifiés ce samedi et rejoignent le Servette FC, qualifié d'office, et le futur vainqueur de la Coupe genevoise. Ces cinq formations peuvent encore être rejointes par Signal Bernex-Confignon, l'Olympique de Genève et Veyrier, les trois équipes de 2e ligue inter encore en lice dans ces qualifications.

Ce samedi, Lancy a réussi un très joli coup en allant s'imposer 2-3 sur le terrain de Tuggen, cador de 1re ligue. Une performance de choix tant les hommes de Bruno Codeas avaient à faire face à une opposition de qualité. Meyrin s'est lui imposé fort logiquement 3-0 face à Höngg, tandis que Carouge a désossé Schötz 5-0. Ces trois clubs se retrouvent dans le tableau final de 64 et peuvent espérer un tirage fantastique.

Kevin Mvele et Zeki Hamdouni, tous deux titulaires ce samedi avec Carouge, se sont montrés fiers de cette qualification. Ils l'ont tous deux dit en vidéo. Le jeune Hamdouni, 18 ans, s'est d'ailleurs offert un doublé.

(nxp)

Zeki Hamdouni, auteur d'un doublé ce samedi face à Schötz.