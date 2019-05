Timothy Fayulu: «Ça me fait grave plaisir»

Titulaire au FC Sion lors des deux dernières journées de Super League (une victoire et une défaite, un but encaissé), Timothy Fayulu (19 ans) était de retour à Varembé ce dimanche. Le gardien de but, prêté par l'OG au FC Sion cette saison, est venu fêter la promotion historique de L'Armada en 1re ligue.

«Cette montée me fait grave plaisir pour eux, parce que j'ai joué ici, à Varembé. Si je suis aujourd'hui en Super League, c'est grâce à eux. Mais ce n'est que le début pour moi», s'est réjoui Timothy Fayulu, qui fera partie des trois gardiens de l'effectif professionnel du FC Sion la saison prochaine. Sa réaction complète est à découvrir dans la vidéo ci-dessus.

Les résultats et classements en 2e ligue inter (nxp)