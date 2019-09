Dimanche dernier à Onex, Vernier 2 avait par deux fois gâché un avantage de deux buts avant d'être finalement contraint au match nul (4-4). Cette mésaventure appartient désormais au passé et les hommes de Davor Knezevic se sont très vite remis sur le droit chemin. Preuve en est avec l'importante victoire obtenue à domicile face à ADPG vendredi soir (3-1). Les visiteurs étaient pourtant revenus au score grâce à Stéphane Ribeiro, mais Vernier a fait preuve de sérieux et de caractère pour, cette fois, s'ouvrir la voie des trois points, grâce à des réussites de Tiago Oliveira, deux fois, et de Filipe Sousa.

Deux matches, quatre points: le rythme est bon. Même si les Verniolans n'en attendaient pas moins, comme le confirme le double buteur de ce deuxième duel de la saison. "On a un projet clair cette saison: gagner le championnat! On possède une équipe qui a le niveau de 3e ligue, voire plus haut. On peut compter sur d'excellents joueurs à tous les postes. On veut être champions."

Pour parvenir à leurs fins, le portier Stuart Johnstone et ses coéquipiers ont encore une belle marge de progression. "On doit s'améliorer sur certains aspects, assure Tiago Oliveira. Je pense à la prise de balle, à la prise de décisions qui doit être plus rapide. C'est ce qui nous a manqué en première mi-temps ce soir. On était trop lents."

Prochaine échéance en championnat: samedi prochain à Lancy, face à la troisième équipe du LFC.

La réaction de Miguel Fernandes, capitaine d'ADPG.