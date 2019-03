Succès vital pour Servette M21

Cinq points d'avance sur la barre et Sierre, l'adversaire du jour, désormais dans le rétroviseur! Servette M21 a réalisé une opération magnifique ce samedi à Balexert en battant les Valaisans 1-0. Kwadwo Duah a marqué le seul but de la partie et les jeunes Grenat peuvent désormais se montrer un peu optimistes pour la suite de la saison. Ils ont remporté une victoire absolument vitale.

«Ce sont trois points importants, c'est clair», a expliqué le gardien Joao Castanheira, qui s'est montré décisif en arrêtant un penalty sierrois. En début de saison, l'objectif des Genevois était de monter en 1re ligue, mais rien ne s'est déroulé comme prévu. «On vit une saison délicate. On est dans la difficulté, c'est dur de sortir. On essaie de rester solides, tous ensemble», a ajouté le gardien grenat dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)