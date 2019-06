La lutte pour le maintien s'annonce brûlante dans le groupe 1 de 2e ligue inter. UGS est en effet passé devant Interstar ce week-end, un scénario qui semblait impensable il y a encore quelques semaines. Il reste deux journées et UGS compte un point d'avance, en étant meilleur au fair-play et à la différence de buts. Autant dire qu'Interstar se retrouve dans une situation très délicate, d'autant que le calendrier des deux équipes est à peu près équivalent sur le plan de la difficulté.

Interstar recevra en effet Signal Bernex (9e) et Monthey (2e). UGS recevra Morges (10e) et ira à Conthey (7e). «Si on veut le faire, on peut le faire. J'espère qu'on sera prêts», se persuade Carlos Souza. Battus par Servette M21 dimanche (2-3), les pensionnaires de Varembé n'ont plus de joker. «C'était un match difficile, avec la chaleur et l'intensité, mais cette défaite n'est pas méritée. On perdait 0-2, on est revenus, on jouait bien et on perd sur une erreur défensive», explique Carlos Souza, très déçu. A Interstar de relever la tête maintenant et de tenter de rattraper UGS.

