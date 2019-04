Servette à Winterthour pour le plaisir du jeu

Dernier voyage de la saison pour Servette à la Schützenwiese, le bel écrin du FC Winterthour, cette équipe qui, elle aussi, comme Servette, veut jouer au foot. Cela n’a pas réussi jusque-là aux Zurichois, déjà battus trois fois par les Grenat cette saison, notamment il y a un mois à Genève avec ce 5-2 sec et sans appel. Il y aura toujours une forme de romantisme que «Winti» porte à merveille, à vouloir oser le jeu. Mais les Servettiens auraient tort de croire que tout sera simple: Winterthour tire ses dernières cartouches dans sa course à la deuxième place synonyme de barrage.

Il n’empêche: la confiance qui anime le groupe d’Alain Geiger semble inébranlable. Chiasso a eu beau parquer le bus devant ses buts tout en ayant le bonheur de mener deux fois au score, les Grenat ont marqué un but de plus qu’eux, courant derrière le score pour ensuite s’imposer, comme si tout cela était naturel.

C’est cette supériorité qu’ils veulent exporter une nouvelle fois à Winterthour. «Cette équipe montre des signes de vulnérabilité derrière, à nous de savoir en profiter comme la dernière fois, explique Alain Geiger. Nous avons bien sûr les arguments offensifs pour peser sur cette défense. Nous devons continuer à aller de l’avant, nous allons à la Schützenwiese pour imposer notre jeu, comme toujours. Mais en nous méfiant aussi du potentiel offensif de Winterthour.»

Avec 11 points d’avance sur Lausanne à sept journées de la fin, avec cette assurance collective qui préserve le groupe de toute forme de panique, quelles que soient les circonstances, Servette n’a pas trop de souci à se faire. D’autant plus qu’avec le bonus du goal-average, les Grenat possèdent virtuellement 12 points d’avance. Mais ce Servette promis à la Super League n’est pas du genre à se laisser aller sous prétexte qu’il a plusieurs jokers à disposition. Alain Geiger, les pieds solidement vissés dans le gazon de Balexert, promène peut-être un regard serein sur l’équipe qu’il a façonnée et sur la réussite qui doit bientôt devenir une réalité mathématique. Mais en bon terrien, le Valaisan se refuse à toute euphorie et veille à ce que ses joueurs l’imitent.

Le secret des Servettiens, c’est aussi ça: «Un état d’esprit extraordinaire», lâche le coach, admiratif des siens. Autant dire que les Grenat resteront concentrés. (TDG)