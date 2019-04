Servette M21 sauve un point très important

En allant faire match nul à Frontenex vendredi soir (1-1, but de Jordan Saint-Louis), Servette M21 a fait un grand pas vers le maintien en 2e ligue inter. Alexis Antunes et ses coéquipiers maintiennent en effet l'écart avec UGS (huit points), premier relégable. Une belle opération, qui ne convainc cependant pas tout à fait le défenseur Nicolas Vouilloz.

«Ce n'est pas un bon, ni un mauvais résultat. L'objectif c'était de ne pas perdre aujourd'hui pour ne pas retomber dans une spirale négative. Ce n'est ni positif, ni négatif. C'est mitigé», a réagi ce jeune homme né en 2001 et qui vient de signer son premier contrat avec Servette, où il est désormais lié jusqu'en 2022. Ce défenseur «très costaud dans les duels et doté d’une belle relance, est très solide pour son âge et est toujours très positif dans son travail», selon les termes d'Alain Geiger, qui a pu notamment l'observer de près lors du stage hivernal des Grenat au Portugal.

Fait piquant, Servette M21 a encaissé le 1-0 à la 88e avant d'égaliser deux minutes plus tard par Jordan Saint-Louis. «On a su réagir très rapidement. Devant, on a des atout très forts», a continué Nicolas Vouilloz.

Servette M21 a nettement augmenté le rythme ce printemps avec 10 points pris en 6 matches. Une vraie amélioration par rapport aux 16 unités engrangées en 13 rencontres à l'automne. Le maintien, en grand danger à Noël, est désormais en bonne voie.

