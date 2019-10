Quentin Zongo: «Si la première équipe m'appelle, je serais très content»

Il y a eu ce tout petit couac lors du match d'ouverture face à Compesières et cette défaite inaugurale qui fait un peu tâche dans le parcours immaculé de Chênois 2. Pour le reste, la réserve du CSC est tout simplement irrésistible, et elle l'a encore prouvé dimanche en donnant une leçon à l'AS Fribourgeoise. Guilherme Souza a débuté son oeuvre à la 7e minute, l'a conclue à la 90e et l'a agrémentée d'un autre but peu avant la pause. Un joli triplé donc pour l'attaquant de pointe, auquel s'est ajouté une réussite de Fabio Schmocker sur penalty. La réduction du score de Thierry Gomez (1-2) n'aura au final rien changé.

Voici donc la troupe de Florian Eder solidement accrochée en tête du groupe 1 de 3e ligue, à la faveur de ses cinq succès de rang. "Notre plus grand adversaire, ça va être nous même, prévient le capitaine Quentin Zongo. On a un groupe relativement jeune, mais beaucoup de talent, en plus de quelques anciens qui peuvent cadrer tout ça. On avait déjà montré un beau visage pendant la préparation contre des 2e ligue. L'idée, c'est de terminer dans les trois premiers."

Voilà pour l'objectif comptable. Mais les jeunes loups des Trois-Chênes en ont un autre en tête, encore plus intéressant: pousser pour tenter d'intégrer l'équipe fanion. Quentin Zongo a lui-même connu cette honneur dans un passé récent, avant d'aller tenter sa chance à Carouge et à UGS, puis de revenir. "Je suis content d'être dans ce groupe-là. Je fais mon boulot avec la deuxième équipe. Et puis, si on m'appelle pour aller jouer au-dessus, je serais très content. Mais chaque chose en son temps et je ne suis pas le seul qui nourrit cet espoir-là. Sans compter qu'il faut que je joue mon rôle de capitaine avec la réserve, c'est important." Un discours clair et lucide, qui permet aujourd'hui à Chênois 2 de se faire plaisir en 3e ligue, en plus de parfaitement jouer son rôle de deuxième équipe.

La réaction vidéo d'Alban Arifi, le capitaine de l'AS Fribourgeoise.