Pour se «payer» le Soleure de la peur, Carouge doit faire tout juste

En 1re ligue, le verdict de la saison est limpide, il fait dans le clan genevois un heureux prévu et deux malheureux qui échouent aux portes des finales de promotion en Promotion League. Il n’y aura donc qu’Étoile Carouge pour défendre les couleurs du canton cette année, Meyrin et Lancy terminant 4e et 5e, juste derrière Team Vaud et Martigny.

Du côté des Carougeois, brillants premiers du groupe 1, tout le monde s’est déjà mis en mode «finales», puisque cette première place leur était promise depuis un moment. C’est la formule étrange qui le veut: terminer premier n’est pas une fin en soi et n’est donc pas synonyme de promotion. Pour y parvenir, Carouge doit d’abord écarter de son chemin Soleure. Match aller ce mercredi chez les hommes de Dariusz Skrzypczak. Match retour samedi à la Fontenette. En cas de succès, il y aura un deuxième adversaire à éliminer (aller-retour toujours, contre Team Vaud M21 ou Tuggen).

«Monter en Promotion League est notre objectif, explique Jean-Michel Aeby. Cela nous donne une petite pression, mais il faut qu’elle soit positive. Pendant ces finales, nous allons former un groupe encore plus uni. Nous devons porter une attention particulière sur la récupération. Il y aura un physio supplémentaire pour nous accompagner durant cette période. Nous voulons mettre tous les atouts de notre côté.»

Bruno Codeas parle de Soleure

En face, il y aura un FC Soleure qui lui aussi a des ambitions et s’en donne des moyens. Finaliste la saison passée, Lancy avait croisé le chemin des Soleurois au premier tour. Les hommes de Bruno Codeas avaient été éliminés. Alors, ce Soleure? «Eh bien c’est une belle équipe, expérimentée, qui joue au foot, assure Codeas. Ce ne sera pas simple pour Carouge. Les Soleurois ont l’habitude de ces matches de finales. En plus, il y a un vrai public, un vrai stade, des infrastructures, des élites chez les jeunes: autrement dit un club qui a des moyens. Et qui a fini deuxième du groupe 2 parce qu’il a mal commencé ce championnat après les finales de la saison passée, justement.» Aeby est averti. L’entraîneur des Stelliens le sait déjà, en fait. Ce lundi, une séance a été organisée pour ses joueurs. «Une analyse vidéo, explique-t-il. Pour montrer l’aspect athlétique de Soleure, même si l’on peut croire que le contingent est un peu vieillissant. Mon équipe a vu ce qui l’attend. Mais Carouge va surtout se concentrer sur ses propres points forts.»

Jean-Michel Aeby parle là de ce groupe qui est un mélange de jeunes et de moins jeunes. Une équipe qui peut compter sur l’expérience de Jérémy Faug-Porret, Matias Vitkieviez ou Tibert Pont, mais aussi sur l’enthousiasme des plus jeunes. «Je compte d’ailleurs sur les plus âgés pour encadrer ceux qui découvrent ces matches couperets. Il y a un bon équilibre dans ce groupe, il faut maintenant que tout le monde continue de tirer à la même corde pendant ces finales. Nous nous préparons pour ces rencontres décisives, mais nous ne bouleversons pas toutes nos habitudes non plus.»

De quoi se présenter comme favori à Soleure mercredi soir? Pas forcément. Mais au moins les sociétaires de la Fontenette avaient annoncé dès le début de la saison leurs ambitions de promotion. Ils ont terminé à la première place de leur groupe et respectent donc leur plan.

«Nous avons fait moins de points que les premiers des deux autres groupes de 1re ligue, précise Aeby, mais le groupe 1 est toujours très relevé. Donc favori ou pas…» C’est sur le terrain, dès mercredi soir à Soleure, que les Carougeois doivent apporter leur réponse. (nxp)