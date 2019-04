Pas de relégué supplémentaire en 2e ligue inter

Pas de mauvaise surprise pour Interstar, Servette M21 et UGS! Les responsables de ces clubs ont eu un petit doute la semaine dernière quand l'ASF a annoncé avoir fait de la place en 2e ligue inter pour une nouvelle équipe, Neuchâtel Xamax FCS M21. Allait-il y avoir un relégué supplémentaire en 2e ligue? Et du coup, allaient-ils se retrouver encore plus concernés par la lutte contre la relégation, eux qui le sont à des degrés divers? A l'heure actuelle, les trois derniers de chaque groupe sont relégués, soit dix-huit équipes au total. La crainte était qu'il y en ait dix-neuf.

Heureusement, la Ligue Amateur a été claire. Contactés lundi matin, ses représentants nous ont indiqué qu'il y aurait 85 équipes la saison prochaine en 2e ligue inter, au lieu des 84 initialement prévues. «On ne pouvait pas punir un de nos clubs sous prétexte qu'un nouveau arrive», a-t-il été stipulé ce lundi.

Ainsi, il y aura cinq groupes de 14 équipes et un de 15 la saison prochaine, avec trois relégués par groupe, ainsi que le «moins bon onzième». «Il aurait été injuste de reléguer quatre équipes dans le groupe à quinze», ont encore précisé les représentants de la Ligue Amateur. Ainsi, tout est clair et limpide: 18 relégués sur 84 cette saison, 19 sur 85 la saison prochaine. (nxp)