Onex replonge dans la gonfle

Le FC Onex se préparait à fêter le maintien en recevant Vernier dimanche matin pour un match ultra-important. En cas de succès, les Onésiens auraient été officiellement maintenus en 2e ligue, mais ils se sont inclinés 0-1 sur leur pelouse et vont devoir lutter jusqu'à la dernière journée. A deux matches de la fin, ils ne comptent plus qu'un point d'avance sur Vernier, premier relégable. Autant dire que ce sera chaud jusqu'au bout, vu qu'Onex devra se déplacer deux fois d'ici à la fin, sur les terrains de Versoix (2e) et Perly-Certoux (6e). Tout sauf simple.

«C'est une grosse désillusion, on était bons dans le jeu. Mais on a de nouveau ce problème de réalisme dans les deux seize mètres, les nôtres et les leurs. On va cravacher jusqu'au bout», a relevé le gardien onésien Daniel Nieto, une nouvelle fois auteur d'un gros match.

«Il y a quand même beaucoup de positif. Jusqu'à ce but, qui est une erreur de nous-mêmes, on a été plutôt très bons. Après, on se découvre, ça a permis à Vernier d'avoir des occasions. Je pense que le résultat est juste malgré tout», a enchaîné le capitaine dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

