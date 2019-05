Onex peut plier l'affaire dimanche face à Vernier

Le FC Onex a pris trois points très importants sur la route du maintien, dimanche sur le terrain du FC City. Les Onésiens se sont imposés 1-3 grâce à des buts de John Bran et Blerim Seljmani et à un autogoal. Les voici désormais quatre points au dessus de la barre à trois matches de la fin.

«Ce succès est mérité sur l’ensemble du match, on a fait ce qu’on n’a pas fait dans les autres rencontres: être réalistes dans les deux seize mètres et du coup ça rapporte trois points», a estimé le gardien Daniel Nieto.

Le jeune attaquant John Bran a ouvert le score, mais aussi «croqué pas mal» devant le but de City. «Pour sa défense, il a joué hier 75 minutes avec les juniors A. Il nous aide beaucoup, il apporte beaucoup à l'équipe», a souri son capitaine, très content de ce que montre le jeune avec la I.

La suite? La réception de Vernier (11e et premier relégable) dimanche prochain, à 10h, avant deux déplacements compliqués à Versoix (2e) et Perly-Certoux (5e). Autant dire qu'il serait bon pour Onex de plier l'affaire dès dimanche prochain. «Si on fait ce qu’il faut à Vernier, c’est-à-dire gagner ou en tout cas ne pas perdre dans un premier temps, ce sera quasi fait», a ainsi appuyé Daniel Nieto.

