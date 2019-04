Onex a augmenté le rythme

David Garcia a ouvert le score, Rafael Almeida a inscrit un doublé et le FC Onex s'est imposé 3-1 face à Aïre-le-Lignon dimanche matin en 2e ligue. Un succès qui fait énormément de bien à Daniel Nieto et à ses coéquipiers, qui prennent un peu d'air par rapport à la barre.

«Clairement, on a été meilleurs. 3-1, il n'y a pas de débat! Au match aller, on a pris 4-1 là-bas, ça nous a vraiment énervés», a réagi Rafael Almeida, un brin chahuté par ses coéquipiers pendant la vidéo à découvrir ci-dessus.

Après un premier tour bouclé avec 8 points en 11 matches, Onex réussit un début d'année admirable avec une seule défaite, face au CS Italien. Sinon? Un nul contre Veyrier II et... trois victoires! Lancy II, Kosova et Aïre-le-Lignon sont tombés face à Rafael Almeida et ses copains, qui ont donc inscrit 10 points en 5 matches ce printemps! Le rythme a considérablement augmenté et la barre est désormais à bonne distance.

«L'objectif, c'est le maintien. Mais vu qu'on enchaîne les bons résultats, on va continuer à viser le plus haut possible, monter petit à petit. Se battre, être ensemble, c'est ça le FC Onex», a encore relevé le double buteur du jour.

