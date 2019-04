Onex II sur la voie royale pour la 4e ligue

Cinq victoires et deux nuls: tel est le bilan d'Onex II dans ce tour de promotion en 5e ligue. Autant dire que les quatre derniers matches ne font pas peur à Timanthe Weissen et ses coéquipiers, eux qui se sont imposés à la dernière minute dimanche matin sur le terrain de l'Etoile Espagnole (1-2). Luca Argentieri et Manuel Lara ont inscrit les deux buts du succès onésien.

«On s'est fait peur, a avoué le gardien Timanthe Weissen, soulagé du dénouement final. Pour ce qui est de la promotion? On arrive au bout, gentiment. C'est l'objectif, c'est sûr. On est vraiment une équipe de copains et on va y arriver». Sa réaction vidéo complète est à découvrir ci-dessus. Et il y a fort à parier qu'Onex II jouera en 4e ligue dans quelques mois.

Les résultats et classements en 5e ligue genevoise (nxp)