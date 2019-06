Bradley Boteli, Jordan Saint-Louis et Wanis Bendimered ont marqué les trois buts de la victoire de Servette M21 sur le terrain d'Interstar dimanche. Une victoire qui confirme le bon deuxième tour des jeunes Servettiens et qui fait très mal à Interstar dans son duel à distance avec UGS pour le maintien.

Le capitaine Guillaume Odru (21 ans) s'est réjoui de la mentalité de son groupe, qui ne solde pas cette fin de championnat malgré le manque d'enjeu. «C'est un match de fin de saison, c'est vrai, on n'a plus rien à jouer et Interstar a encore une chance de survie. Il fallait faire preuve de beaucoup de concentration», explique le milieu de terrain.

En danger de relégation à la trêve, les jeunes Servettiens ont redressé la barre ce printemps et devraient terminer ce championnat dans les cinq premiers. Les deux derniers matches de la saison opposeront en effet les Grenat à Dardania et Chippis, deux équipes d'ores et déjà reléguée en 2e ligue.

Guillaume Odru veut en tous les cas bien finir la saison, même si l'enjeu est désormais accessoire. «Des joueurs vont quitter Servette pour poursuivre leur carrière ailleurs. On est une réserve pro, il y a beaucoup d'observateurs au match, on veut montrer ce qu'on sait faire pour plaire. C'est pour nous, mais aussi pour montrer la qualité de l'académie du Servette. La première équipe vient de monter en Super League, c'est important de montrer un beau visage», continue le capitaine.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)