Jordan Abie a ouvert le score à la 88e pour UGS vendredi, mais Servette M21 a égalisé à la 90e par Jordan Saint-Louis. Résultat, un nul très frustrant pour les hommes d'Hervé Musquère, qui restent sous la barre, à bonne distance du maintien. Si Conthey bat Dardania ce samedi, UGS sera à huit points du sauvetage à sept journées de la fin. La mission deviendrait très compliquée, en sachant que le calendrier n'est pas cependant pas forcément défavorable puisqu'UGS a déjà joué les «gros» que sont l'Olympique de Genève (1er), Veyrier (3e) et Collex-Bossy (4e), Sierre (7e) et Saint-Prex (8e).

Il y a donc encore sans doute de gros points à prendre même si les deux prochains matches (Signal Bernex, 5e) et Monthey (2e) ne seront pas les plus simples non plus. La fin de championnat semblant beaucoup plus accessible, il ne faudra pas se décourager trop vite.

«On y était presque... On a marqué, il restait deux minutes et on reprend un but derrière. C'est difficile. Il nous manque de la maturité», a grincé le capitaine Gabriel Varela, forcément inquiet.

«On vit une saison très compliquée, avec beaucoup de blessures, avec beaucoup de malchance. Il faut continuer à travailler, parce qu'on ne peut pas se permettre de descendre», a-t-il enchaîné. UGS, véritable institution du football suisse, se trouve tout près d'une relégation en 2e ligue régionale. Il reste six semaines pour l'éviter.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)