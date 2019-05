«On doit voir comment changer la dynamique»

Dixième sur douze du tour de promotion de 5e en 4e ligue, l'Etoile Espagnole n'a gagné que deux matches ce printemps. Un bilan clairement insuffisant pour une équipe qui visait clairement la montée.

Malgré l'égalisation à 1-1 de Pedro Pinto en première période, Soufiene Krifa et ses coéquipiers se sont inclinés 1-4 face à Champel dimanche lors de la dernière journée du championnat.

«Aujourd'hui, on voulait quand même finir sur une bonne note. On doit se réunir pour les projets du club la saison prochaine, il y a une deuxième équipe qui va arriver. On doit voir un peu comment changer la dynamique. On n'a pas atteint l'objectif qui était de monter, ça reste une grosse déception», a grincé le capitaine Krifa, déçu de la tournure prise par ce dernier match.

«On y a cru, mais on a craqué en supériorité numérique, c'est un peu dur à accepter. Ca ne va pas être une fin de semaine agréable, mais Champel l'a mérité, ils ont été plus réguliers», a-t-il encore réagi, saluant la promotion de son adversaire du jour, le FC Champel II.

