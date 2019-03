Dylan Dugourd, Matias Vitkieviez deux fois, Damien Vanzo et Oscar Correia: voici les hommes qui ont marqué les cinq buts de la fantastique victoire d'Etoile Carouge vendredi à Lancy. Les Stelliens comptent désormais six points d'avance sur leur adversaire du jour et peuvent entrevoir les finales.

«Elles se rapprochent, mais dans le football on ne connaît jamais l'histoire. Le championnat n'est pas fini», a tempéré le capitaine Matias Vitkieviez, fier de ses coéquipiers. «L'équipe a montré un super visage aujourd'hui. Il faut retenir cette attitude, cet état d'esprit. Dans le vestiaire, j'ai vu que tout le monde était concentré», a réagi l'ancien international suisse, qui a tenu à relever le bon match de Léo Lécureux dans les buts.

Carouge a-t-il envoyé un message au reste des équipes dans cette 1re ligue si serrée? La réponse de Matias Vitkieviez est oui: «On a tapé sur la table pour mettre un gros coup sur ce championnat». Des paroles claires, qui montrent que Carouge va ressortir psychologiquement renforcé de ce vendredi si important.

«Mercredi, on reçoit Chênois, il faudra se concentrer et gagner les points à la maison», a cependant prévenu le capitaine carougeois dans une vidéo à découvrir ci-desus.

