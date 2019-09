Meyrin 2 a un plan cette saison: limiter la casse à l'extérieur et faire le job lors des matches à domicile. Pour l'instant, l'ordre de marche est pleinement respecté. Les Meyrinois ont pris le meilleur sur Champel aux Arbètres en ouverture du championnat de 2e ligue et, dimanche matin, ils sont revenus d'Onex avec un point dans leurs bagages. Un service minimum au vu des actions que les visiteurs se sont procurés. "Obtenir un match nul à Onex, où ce n'est jamais facile de venir jouer, c'est positif. On aurait préféré gagner, bien sûr, mais le plus important c'est d'avoir égalisé sur le fin", s'est réjouit Mirza Besic, qui s'est lui-même chargé de remettre les deux équipes à la même hauteur (1-1, score final).

"À la maison, ça va être très difficile de nous battre, promet le milieu de terrain. Maintenant, des déplacements compliqués nous attendent. Je pense à Versoix, par exemple, où on va jouer tôt le matin. Il va falloir aller chercher des points là-bas malgré tout."

Sachant que, avant d'éventuellement regarder plus haut, le néo-promu n'a qu'une envie: assurer son maintien. "On va continuer à bosser. On doit en faire plus, offensivement notamment. On vient de monter et, le plus important à nos yeux, c'est de se maintenir. Ça me paraît faisable", confirme Mirza Besic.

Si Onex suit une trajectoire opposée (un point glané en deux sorties), le 10e du dernier championnat, lui, se verrait bien jouer dans coudes dans la première moitié du tableau. "Difficile d'identifier un objectif si tôt dans la saison, on verra avec le temps, détaille Léo Beausoleil, qui avait ouvert la marque. C'est plutôt vers le haut qu'on se verrait, mais il faut qu'on commence à faire des points. On a confiance les uns en les autres, on a juste besoin d'une victoire."

La réaction vidéo de Léo Beausoleil.