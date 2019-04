Meyrin a lancé son propre album Panini

Un «Jean-Philippe Lebeau» vaut-il deux «Matt Moussilou» ou trois juniors E à la bourse d’échange du Meyrin FC? Ce week-end, une grande opération a été lancée aux Arbères avec la distribution massive d’albums Panini à tous les membres du club. «Chaque joueur en a reçu un exemplaire gratuit», précise Alexandre Stiker, responsable «Développement football» du club genevois.

L’idée était de créer une émulation avec un projet fédérateur, apte à concerner chaque membre du club, de l’école de foot aux seniors en passant par la première équipe. Le livre comporte 72 pages, garnies de 525 vignettes au total, dont 370 individuelles. «On a inclus l’école de foot et les 200 gamins. Le paquet de dix vignettes coûte 2 francs. Le club n’en tirera pas un gros bénéfice, mais ce n’est pas le but. Le but, c’est de faire plaisir à tout le monde», explique Alexandre Stiker.

«Même les seniors ont apprécié, en se voyant ils ont acheté pas mal de vignettes! C’était très beau à voir parce que tout le monde s’est pris au jeu ce samedi. Je souhaite à tous les clubs de le faire», a enchaîné le responsable de ce beau projet dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

