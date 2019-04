Meyrin a Echallens dans le viseur

Chaque vendredi, «La Tribune de Genève» vous propose sa présentation du week-end dans le football genevois d'élite, en six points.

L'endroit où il faut être

Chaque semaine, ce groupe 1 de 1re ligue nous propose une affiche qui nous fait rêver. Ce samedi, c'est aux Arbères que ça se passe où le Meyrin FC accueille Echallens Région. Le choc s'annonce somptueux, d'autant que les joueurs d'Alexandre Comisetti, défaits 1-4 au match aller aux Trois-Sapins, ont une revanche à prendre. Meyrin (5e, 18 matches, 31 points) contre Echallens (3e, 19 matches, 34 points), voilà le match qu'il ne faudra pas rater ce week-end.

Meyrin FC - FC Echallens Région, 1re ligue, samedi 6 avril à 18h aux Arbères

La question

Chênois va-t-il remporter sa première victoire de 2019? L'occasion est rêvée, en tout cas, puisque David Joye et ses hommes se déplacent sur le terrain du FC Fribourg, quasiment déjà relégué en 2e ligue inter. Les Pingouins, quatorze points de retard sur la barre à sept journées de la fin, ne peuvent plus espérer se sauver et ce qu'ils montrent depuis la reprise devrait permettre à Chênois d'enfin lancer son deuxième tour.

A l'aller, le CSC s'était imposé 3-1 grâce à un doublé de Betim Bilali et à un but de Jocelyn Mboso.

FC Fribourg - CS Chênois, 1re ligue, samedi 6 avril à 17h à Saint-Léonard

L'autre question

Elle est très simple: comment le Lancy FC va-t-il réagir après en avoir pris cinq face à Carouge? Si les hommes de Bruno Codeas arrivent à se dire que, finalement, ils n'ont perdu que trois points face à leur rival genevois, alors ils auront fait un grand pas. Mais si ce revers a laissé des traces psychologiques, alors Martigny n'est pas exactement l'endroit rêvé pour repartir avec trois points faciles. Les grandes équipes savent réagir et Lancy a l'occasion de prouver qu'elle est en une. Au match aller, les Lancéens l'avaient emporté 3-1 grâce à un doublé de Mergim Qarri et à un but d'Ange Nsilu.

FC Martigny - Lancy FC, 1re ligue, samedi 6 avril à 16h30 à Octodure

Le chiffre

12. Le nombre de buts d'Etoile Carouge lors des quatre derniers matches. Jean-Michel Aeby et ses joueurs ont commencé 2019 par une défaite surprenante sur le terrain d'Azzurri (1-0), mais ils se sont ensuite montrés très impressionnants avec quatre succès. 2-1 face à Echallens, 1-2 à Naters, 1-5 à Lancy et 3-2 face à Chênois. Costaud, d'autant que six joueurs différents ont frappé lors de cette série. Matias Vitkieviez a marqué quatre fois, Dylan Dugourd trois, Oscar Correia deux, tandis que Ruben Fernandez, Damien Vanzo et Babacar Dia Mbaye ont scoré chacun à une reprise. En cas de succès ce samedi, les finales se rapprocheraient encore plus et cela ne peut pas laisser les Stelliens insensibles, surtout que ce FC Thoune II (13e, premier relégable) n'a rien d'un cador. Attention toutefois, les Bernois peuvent encore espérer se sauver et ont besoin de points.

Etoile Carouge - FC Thoune II, 1re ligue, samedi 6 avril à 16h30 à la Fontenette

