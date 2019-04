Champel II est venu chercher le match nul mercredi à Donzelle grâce à un but de Malko Decostaz. Après ce 1-1, le capitaine de Champel a accepté de confier ses impressions à la Tribune de Genève.

«Il faut savoir qu'on vient jouer loin de la maison, ici à Donzelle. On est venus pour ne pas perdre. On a montré du caractère. Même à l'extérieur, Champel est présent. On est toujours à fond pour la montée», a-t-il relevé dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

A cinq journées de la fin, Champel II compte en effet un point d'avance sur la barre, sous laquelle se trouve pour l'instant le FC Rhexia-Vessy (5e). La 4e ligue est un objectif réaliste pour Malko Decostaz et ses coéquipiers. Sachant que Rhexia-Vessy doit se déplacer à Champel lors de l'avant-dernière journée...

Tous les résultats et classements en 5e ligue

(nxp)