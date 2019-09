Mathis Magnin: «Pourquoi pas un jour toucher à la première équipe»

La vrai test pour Servette M21 avait lieu le week-end dernier, avec ce déplacement très bien géré à Saint-Prex qui lui a valu trois points importants face à son dauphin (3-4). Mais battre Amical pour se rater huit jours plus tard à la maison face à Conthey aurait franchement manqué d'allure. Les jeunes Servettiens ont gardé les pieds sur terre, continuer à travailler et ont réussi sans trop trembler à éviter le piège valaisan. Steven Lang, de la partie avec la réserve dimanche après-midi, a ouvert le score avant d'être imité par Ricardo Azevedo. 2-0, score final, et la victoire aurait pu être encore plus nette.

Quoi qu'il en soit, le bilan des Grenat est parfait jusqu'ici, puisqu'ils n'ont pas laissé échapper un seul points en sept confrontations. L'écart commence à être confortable en tête du groupe 1 de 2e ligue inter (cinq longueurs d'avance sur Saint-Prex) et leur classement fair-play est d'assez loin le meilleur des quatorze équipes du groupe. Bref, du tout bon travail.

Le demi Mathis Magnin ne s'en cache pas: l'idée d'être amené un jour, peut-être, à rejoindre le contingent de la première équipe constitue une énorme source de motivation pour la relève genevoise. "L'objectif qu'on s'est fixé et qu'on nous a donné, c'est de progresser. Le classement, on ne le regarde pas. On doit travailler, se donner à l'entraînement, chaque jour. Notre but, c'est d'aller en haut, pas de rester toute notre vie en M21. Alors quand on se lève, c'est foot. Le soir, c'est foot. On mange foot."

Et le milieu de terrain de reprendre: "Depuis petit, je regarde le Servette. Pourquoi pas un jour, à force de travail, toucher à la première équipe. Ce serait très intéressant." Avant ça, les jeunes Servettiens peuvent se raccrocher à un objectif à plus court terme: tenter d'amener la réserve en 1re ligue. Rien d'insurmontable au vu du rythme qu'ils affichent actuellement.

La réaction vidéo du second buteur de la journée, Ricardo Azevedo.