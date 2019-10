Malik Yusuf: «On a envoyé un message à tout le groupe»

«Il faut faire attention au Grand-Saconnex» Le message vient du capitaine, Malik Yusuf, et les autres formations de 2e ligue feraient bien de le prendre au sérieux. Les hommes de Yacine Götz ont renversé une situation très délicate dimanche matin. Menés 1-0 sur le terrain de Plan-les-Ouates, dix points devant au classement avant la rencontre, les visiteurs ont fini par s'en sortir grâce à une égalisation d'Anthony Tomasini puis au but de la victoire de leur capitaine.

«Il nous fallait un goal pour avoir le déclic. On l'a mis et le match a complètement changé. Du moment où on a marqué, on a vu un état d'esprit différent, lance Malik Yusuf, qui ne cache pas que le club a traversé une zone du turbulence durant l'intersaison. Beaucoup de choses se sont passées, avec le départ du coach, notamment. On a vécu des moments difficiles.» Pour le pire et pour le meilleur, puisque les changements effectués au sein de l'effectif du Grand-Saconnex sont porteurs d'espoir. «On dispose peut-être d'un contingent un peu plus réduit que les années précédentes au niveau de la «une», mais les joueurs de la «deux» font un boulot remarquable avec nous. Moussa Ba, par exemple, a réussi un grand match sur le côté gauche. C'était un des meilleurs sur le terrain.»

Oui, Grand-Saconnex a des ressources à faire valoir, surtout qu'il respire un peu mieux depuis cette première victoire de l'exercice. Le FCGS est toujours en position de relégable, mais il ne compte plus qu'une petite longueur de retard sur City et Onex. Autant dire qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot.

Jellal Gana, capitaine de Plan-les-Ouates: «On se voyait gagner le match trop facilement»