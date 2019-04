Les trois cadors genevois lancent avec beaucoup d’espoir le sprint final en 1re ligue

Meyrin, 7e, 35 points

L’équipe de Jean-Philippe Lebeau a surmonté sa mauvaise passe et reste en course.



Le calendrier



Naters (D), YB II (E), Chênois (D), Carouge (E), Lancy (D)



Les forces



Posséder dans ses rangs le meilleur buteur de 1re ligue est un immense avantage, surtout quand il s’appelle Matt Moussilou (21 buts) et qu’il montre l’exemple au quotidien par son attitude et sa mentalité. Le Français a marqué près de 50% des buts de son équipe (21 sur 44)! Un calendrier qui devrait permettre de faire le plein à domicile avant le grand final face à Lancy lors de la dernière journée.



La faiblesse



Trois défaites lors des trois derniers matches à l’extérieur, sur des terrains certes assez compliqués (Bulle, Team Vaud, Vevey). Et il va falloir aller à Berne et à Carouge…