Les «Sangliers belliqueux» chassés sur leur terre

Grosse déception pour le FC Choulex dimanche matin avec cette défaite 2-3 face à Puplinge. Cinquièmes, les «Sangliers belliqueux» voient les équipes de tête s'éloigner dans ce groupe 1 de 3e ligue. Et ça, ça ne passe pas.

«On a perdu trois points, on n'est pas rentrés dans le match tout de suite. Ca ne pardonne pas. Puplinge est arrivé plus déterminé et nous, on est restés aux vestiaires», a regretté Fabio Salerno après le match. L'objectif de Choulex? «Rester le plus haut possible, éviter de se retrouver dans le ventre mou et de n'avoir plus rien à jouer jusqu'au terme de la saison». Le message est clair.

Quant à savoir pourquoi les joueurs du FC Choulex sont appelés les «Sangliers belliqueux», la réponse se trouve dans la vidéo ci-dessus. Comme souvent dans le football amateur, il y est question de prolongations à la buvette et d'une idée lumineuse qui jaillit au milieu de la nuit...

Attention à la charge des «Sangliers belliqueux»!

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)