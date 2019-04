Le Bois-de-la-Bâtie va recevoir un coup de jeune

Une polémique a éclaté le 14 avril dernier, lorsque le CS Italien devait recevoir le Lancy FC II au Bois-de-la-Bâtie en 2e ligue. Les Lancéens n'ont pas voulu jouer sur le terrain synthétique, l'estimant en mauvais état. Le match a été renvoyé et l'ACGF n'a pas encore fait connaître sa décision. «La décision a été prise, il ne reste plus qu'à la rédiger et la communiquer», a indiqué Pascal Chobaz, président de l'ACGF, ce mercredi matin.

En attendant le verdict, très attendu, l'Association cantonale a communiqué sur l'état des terrains au Bois-de-la-Bâtie, envoyant un courrier à tous les acteurs du football genevois. La Ville de Genève, propriétaire du stade, va prochainement y entreprendre d'importants travaux de transformation.

Le terrain synthétique se décolle.

Le terrain A (naturel) sera ainsi fermé dès le 2 mai pour être transformé en terrain synthétique. Le terrain B (synthétique) sera lui fermé dès le 3 juin pour être complètement refait. La preuve qu'il avait besoin d'un sérieux coup de jeune...

Si une équipe ne veut pas jouer: défaite par forfait 3-0

Sans prendre position sur le cas précis du match entre le CS Italien et Lancy II, l'ACGF rappelle toutefois dans son courrier que seul l'arbitre de la rencontre est compétent pour renvoyer un match s'il estime que le terrain est impraticable. «Si une équipe refuse de jouer alors que l'arbitre considère le terrain comme praticable, ladite équipe sera automatiquement sanctionnée par une décision de forfait (3-0), avec amende», souligne l'ACGF, qui indique que le terrain B, le synthétique donc, reste homologué jusqu' à la fin du championnat en cours, mais que les gardiens du stade suivront son état au quotidien et procéderont le cas échéant aux travaux d'entretien nécessaires.

Le terrain principal en herbe sera remplacé par un terrain synthétique. (nxp)