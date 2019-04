Lancy n'a pas le droit se rater

Chaque vendredi, «La Tribune de Genève» vous propose sa présentation du week-end dans le football genevois d'élite, en six points.

L'endroit où il faut être

Après deux claques consécutives (1-5 face à Carouge, 4-0 à Martigny), le Lancy FC n'a pas le droit de trébucher face à Fribourg, bon dernier et qui peut être mathématiquement relégué ce samedi. Les Fribourgeois, qui n'ont plus aucune chance objective de se maintenir, comptent en effet quinze points de retard sur Azzurri, alors qu'il reste six matches à jouer, en comptant celui de ce week-end. Lancy affronte donc un adversaire à la dérive et tout autre résultat qu'une victoire serait un énorme camouflet pour les hommes de Bruno Codeas et sans doute le coup de grâce en vue d'une participation aux finales.

En attendant, même si les deux gifles ont fait mal au moral, Lancy peut se rassurer en consultant le classement. Quatre points de retard sur Team Vaud (2e) avec un match en moins, voilà qui donne de l'espoir. Mais, on l'a compris, il est interdit d'égarer des points, surtout que le prochain déplacement, sur le terrain d'YB II, sera un rendez-vous compliqué à négocier. Aux Lancéens de montrer leur force de caractère en faisant d'entrée la différence face à Fribourg.

Un penalty d'Ange Nsilu et deux buts de Frédéric Santos et de Mergim Qarri avaient permis à Lancy de s'imposer 1-3 à l'aller à Saint-Léonard.

Lancy FC - FC Fribourg, 1re ligue, samedi 13 avril à 17h30 à Marignac

La question

De quel côté va basculer le CS Chênois samedi soir? Le bilan des hommes de David Joye est en effet le suivant: 8 victoires, 4 nuls, 8 défaites et un goal-average de 30-30! Difficile de faire plus équilibré et la venue d'Azzurri peut permettre au néo-promu de faire pencher la balance du bon côté. Mais attention: les Lausannois ont un grand besoin de points. Chênois, de son côté, peut encore rêver aux finales, mais il faudrait tout de même un énorme concours de circonstance pour voir Mathieu van der Laan et ses copains participer aux play-off fin mai. Ils ont déjà assuré leur maintien (qui peut d'ailleurs devenir une réalité mathématique ce week-end puisqu'ils comptent 15 points d'avance sur Thoune II et qu'il restera cinq matches) et la saison est donc d'ores et déjà réussie.

A l'aller, Chênois s'était imposé 1-2 à Chavannes-près-Renens. Philippe Blättler et Matheus Vieira avaient marqué ce soir-là.

CS Chênois - FC Azzurri 90 LS, 1re ligue, samedi 13 avril à 17h30 aux Trois-Chênes

Le chiffre

21. Soit le nombre de buts de Matt Moussilou cette saison. L'attaquant du Meyrin FC a d'ores et déjà battu sa marque de la saison dernière, puisqu'il s'était arrêté à 20 lors du championnat régulier. Le voilà déjà avec une réussite de plus, alors qu'il reste six matches au compteur. Le buteur à la mentalité exemplaire est en feu et il est bien parti pour aller chercher la couronne de roi des attaquants des trois groupes de 1re ligue. Le deuxième, Genc Krasniqi (Tuggen), en est à 19. Mais attention, la défense veveysanne est la meilleure de ce groupe 1 (23 buts encaissés en 20 matches) et se montre particulièrement intraitable à domicile. A l'aller aux Arbères, Moussilou n'avait d'ailleurs pas trouvé la faille (victoire 0-1 de Vevey). Un point ce samedi ne serait pas forcément une mauvaise opération sur la route des finales, mais comme d'habitude, les Meyrinois attaqueront sans doute à fond pour aller en chercher trois.

FC Vevey United - Meyrin FC, 1re ligue, samedi 13 avril à 17h30 en Copet

Le joueur à suivre

Bulle menait 0-1 à la 80e au match aller à Carouge lorsque Benjamin Besnard a frappé deux fois. L'attaquant stellien est sorti du banc à la 60e et a marqué à la 80e et à la 86e pour offrir trois points à son équipe. On pariera une nouvelle fois sur lui, même s'il n'a pas été titulaire lors des quatre premières victoires de Carouge en championnat en 2019. Il a retrouvé «sa» place d'entrée samedi dernier face à Thoune II, mais l'attaquant de 26 ans peut se montrer décisif même en entrant en cours de jeu. Exactement comme à l'aller. A noter que les hommes de Jean-Michel Aeby se présenteront sans deux joueurs importants, Jérémy Faug-Porret et Oscar Correia, tous deux suspendus.

FC Bulle - Etoile Carouge, 1re ligue, samedi 13 avril à 17h à Bouleyres

(nxp)