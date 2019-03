Lancy aimerait affronter Servette en Coupe de Suisse

Lancy, Carouge et Meyrin ont fait très fort samedi en remportant leur match qualificatif pour la prochaine édition de la Coupe de Suisse. Il y aura ainsi au minimum cinq clubs genevois dans le tableau principal, puisque Servette et le futur vainqueur de la Coupe genevoise sont qualifiés d'office. Ces cinq formations pourraient être rejointes par l'Olympique de Genève, Veyrier et Signal Bernex-Confignon, les trois équipes de 2e ligue inter encore dans la course.

«La Coupe, c’est merveilleux, lance le coprésident de Lancy, Didier Henriod. Ce n’est pas un objectif, nous visons une promotion en Promotion League, via les barrages. Mais autant aller le plus loin possible la saison prochaine, maintenant que nous avons atteint le tableau principal. Ce que nous souhaiterions dans l’idéal? Tomber sur un adversaire à notre portée pour le premier tour. Nous qualifier. Et ensuite affronter Servette. Surtout: je n’aimerais pas tomber contre une équipe comme Bâle, Zurich, GC ou Sion, avec des supporters qui pourraient potentiellement causer des problèmes.»

Lancy-Carouge en même temps que Servette-Winterthour...

Les Lancéens n’en sont pas encore là. Ils pensent au derby contre Carouge de vendredi soir, qui aura lieu malheureusement en même temps que Servette-Winterthour. «Le match de Challenge League a été placé après que nous avons fixé notre rencontre et libéré les joueurs pour le week-end, explique Henriod. C’est dommage, mais nous ne pouvions plus faire marche arrière.» En attendant, Lancy est en forme: trois victoires en championnat, une en Coupe, que des succès en match officiel pour 2019. (nxp)