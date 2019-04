L’académie du Servette fait son ménage de printemps

Comme nous l’avions déjà annoncé il y a quelques semaines, les choses bougent à l’académie du Servette FC. On sait que Massimo Lombardo est de retour à Balexert, en qualité de directeur technique du centre de formation. Il remplace Laurent Papillon et il a l’avantage de connaître à la fois la maison (il a travaillé avec les jeunes grenat), le football suisse et la formation. Mais pour préparer l’avenir, Servette ne s’est pas arrêté à cette seule rocade.

Est-ce la première décision forte de Massimo Lombardo? Toujours est-il que trois entraîneurs actuellement en place à l’académie ont été remerciés. Ils ne seront plus au club la saison prochaine. Il s’agit de Michel Poinsignon, entraîneur des M21, Domingos Ribeiro, entraîneur des M18, et Raffaele Del Rosso, entraîneur des M15. Il y aura donc trois postes à repourvoir, ainsi qu’un quatrième avec une équipe de M17 qui aura aussi besoin d’un technicien.

Pas d’affolement du côté de la direction du club. Constantin Georges, le directeur général, répond calmement. «Nous redémarrons un nouveau cycle, explique-t-il. Pour des raisons contractuelles, nous avons dû signifier nos choix à trois personnes, c’est juste. Mais nous travaillons toujours pour améliorer les choses, sur plusieurs niveaux, dont celui de l’académie. Nous sommes déjà en contact avec des personnes pour les postes dont on parle. Rien n’est encore signé, mais c’est en bonne voie. Bien sûr, tout se fait en concertation avec Massimo Lombardo. Et avec la direction sportive, qui n’attend plus que celui qui sera nommé directeur sportif.»

Les choses prennent forme pour le Servette FC tous azimuts. En coulisses, sur le terrain avec l’espoir grandissant d’un retour en Super League et aussi à l’académie, donc. (nxp)