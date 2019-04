L'OG se moque de son propre terrain, cette fois

Le match aller entre Signal Bernex et l'Olympique de Genève avait donné lieu à une confrontation très amusante entre les deux clubs sur les réseaux sociaux (lire notre article ici) . L'OG, défaite 2-1, avait fustigé avec humour l'état du terrain adverse, le comparant à un champ de patates. Evidemment, Bernex avait riposté. Or voilà qu'arrive le match retour ce dimanche. Et que l'OG a décidé de le lancer déjà ce mardi au moyen d'une infographie très réussie.

Le club de Varembé, leader en 2e ligue inter, s'est moqué de son propre terrain de jeu. Le synthétique que l'OG partage avec Interstar fait souffrir les genoux de ses joueurs et les communicants de L'Armada, le surnom des Olympiens, ont frappé un joli coup ce mardi en listant avec humour tous les méfaits d'une pelouse artificielle. Cet «agglomérat de résidus nucléaires» empêche certes la prolifération des patates, mais garantit aux sportifs «une hospitalisation d'un minimum de trois mois», ainsi que des «hurlements lors de la déchirure des ligaments»!

L'Olympique de Genève, défait sur le «champ de patates» de l'aller, prendra-t-il sa revanche sur son «Arthroplastie Arena»? Réponse dimanche après-midi! (nxp)