L'Armada est invincible en 2019

Quatre sur quatre! Après avoir fait chuter Veyrier, Collex-Bossy et UGS en inscrivant à chaque fois trois buts au minimum, l'Olympique de Genève a fait une nouvelle victime en 2e ligue inter. Cette fois-ci, ce sont des Vaudois qui sont repartis vaincus de Varembé, à savoir l'Amical Saint-Prex de Paulo Diogo. Et encore une fois, l'Armada a fait parler son potentiel offensif en inscrivant quatre buts.

Le grand monsieur de cette confrontation s'appelle une nouvelle fois Behar Bajrami. L'attaquant de l'OG (14 buts cette saison) a frappé trois fois, de fort belle manière qui plus est, pour permettre à l'Armada de mener 3-0 à la 61e. Saint-Prex était sonné, mais réagissait bien, revenant à 3-2 à quelques minutes du terme. De quoi se faire peur? Non! Bruno Marques, très opportuniste à la suite d'une erreur défensive atroce de l'arrière-garde de Saint-Prex, inscrivait le 4-2 et permettait à l'Olympique de Genève de passer une fin de match plus tranquille. Les Vaudois peuvent s'en vouloir, car ils ont livré une très belle opposition au leader ce dimanche.

Voilà donc le leader plus que jamais lancé sur la route de la 1re ligue, avec sept points d'avance sur Monthey alors qu'il reste neuf matches à disputer. Prochaine échéance, samedi prochain sur le terrain de Servette M21. Un match piège, mais au rythme où va l'OG en 2019, rien ne semble pouvoir résister à l'invincible Armada.

