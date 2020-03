Khalil Wassil: «Créer un sentiment d’apparence à Bernex»

Dans le cas de figure où tout se passe comme prévu, la 2e ligue inter pourra reprendre ses droits dans une semaine. Si le groupe 1, celui «des Genevois», est dominé sans partage par les M21 du Servette, les luttes pour les places d'honneur et autour de la barre promettent d'être passionnantes. Au cœur de la première, Collex-Bossy, 4e à quatre points du dauphin Saint-Prex et auteur d'un automne des plus aboutis. Engagé dans la seconde, Signal Bernex-Confignon, 10e avec quatre longueurs d'avance sur le premier relégable, Genolier-Begnins. Les deux clubs genevois ont d'ailleurs vécu une trêve hivernale dans la droite lignée de leur première partie de saison: agitée pour Signal, très calme du côté de Collex. Les deux entraîneurs, Khalil Wassil (ci-dessus) et Yves Miéville (ci-dessous), reviennent en vidéo sur l'actualité fraîche de leur équipe respective.

L'interview d'Yves Miéville, entraîneur de Collex-Bossy.