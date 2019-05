Jordan Kisunda: «Un beau petit dimanche!»

Jordan Kisunda et Alexandre Rolle ont marqué, et le CS Italien est allé s'împoser 1-2 sur le terrain de Kosova Genève dimanche. Ce succès permet aux hommes de Maxime Antonilli de passer en tête en 2e ligue, puisque le leader Versoix s'est incliné de manière très surprenante 1-2 à domicile face à Vernier, dernier! Voilà donc le CS Italien en route pour la 2e ligue inter, à trois journées de la fin.

«On avait bien commencé le match, on s'est créé pas mal d'occasions et on a réussi à en mettre deux au fond. On aurait pu tuer le match en première période, mais aussi en deuxième. On doit se mettre plus en sécurité. On est soudés, on est un bloc compact. On reçoit des bonnes directives de notre entraîneur et de tout le staff», a déclaré Jordan Kisunda après la rencontre.

Evidemment, il n'a échappé à personne que Versoix s'était incliné. «Oui, on a pu suivre le résultat de notre principal rival. C'est un beau petit dimanche», a souri Jordan Kisunda.

«C'est toujours un plaisir de marquer pour aider l'équipe, mais l'important c'est la victoire. On a bien entamé le match et on a bien tenu derrière après. On n'était pas loin de la rupture, mais l'équipe a fait le taf et au final on s'en sort avec la victoire», a quant à lui réagi l'autre buteur du jour, Alexandre Rolle, dans une vidéo à découvrir ci-dessous.

Le CS Italien recevra deux fois lors des trois dernières rencontres. Après l'accueil d'Aïre-le-Lignon (5e), le CSI se déplacera au Grand-Saconnex (8e) avant d'accueillir Plan-les-Ouates (4e). Seul le Grand-Saconnex n'est pas encore tout à fait sauvé, mais pourrait l'être au moment du coup d'envoi face au CS Italien.

Versoix devra lui aller à Kosova (10e), recevoir Onex (9e), puis terminer à Aïre-le-Lignon (5e). Le FCV pourrait donc devoir affronter deux équipes ayant besoin de points, même si Onex peut se sortir de la zone rouge le week-end prochain.

Fin de championnat à suspense, donc, mais avec un double avantage pour le CS Italien: son point d'avance et un calendrier a priori un tout petit peu plus favorable.

