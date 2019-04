Jean-Philippe Lebeau, sérieux et exigence au service de Meyrin

De Jean-Philippe Lebeau joueur, on avait gardé le souvenir d’un milieu de terrain élégant. «Besogneux plutôt. J’étais un travailleur», corrige un peu trop humblement celui qui est aujourd’hui entraîneur de la première équipe du Meyrin FC, celle-là même qu’il a fidèlement servi durant neuf ans comme joueur.

À 32 ans, alors qu’il régalait encore en 1re ligue, il a cependant dit stop. Pas contraint et forcé, non. Il a simplement eu l’envie de devenir entraîneur et il a saisi l’occasion avec la deuxième équipe, en 3e ligue. Les débuts sont fulgurants: neuf matches, neuf victoires. Et la certitude que cette nouvelle fonction était faite pour lui. Alors, quand la première équipe est en difficulté en 1re ligue, c’est à lui qu’on fait appel pour une «mission commando» en mai 2015. Son objectif? Sauver la première équipe de la relégation, à deux journées de la fin. «On devait gagner nos deux matches et miser sur les autres. On a gagné nos deux matches… mais les autres résultats ne nous ont pas été favorables.» Meyrin a donc chuté en 2e ligue inter, mais est remonté sous sa direction et a même disputé les finales de 1re ligue la saison dernière. Une vraie résurrection sportive pour un club historique du paysage genevois. Au point qu’à 37 ans, Jean-Philippe Lebeau est désormais un entraîneur qui compte en Suisse romande, après en avoir été un joueur reconnu.

Un acharné de football

Le respect, il l’a obtenu grâce à sa carrière, en premier, mais surtout grâce à sa personnalité et à son travail acharné au quotidien. «Oui, j’entraîne mes anciens coéquipiers, mais je le leur ai dit le premier jour dans le vestiaire: je ne suis pas leur copain! Et moi, en contrepartie, je les connais aussi parfaitement. Celui qui ne donne pas tout, je le repère», sourit le Français, qui n’a connu qu’un seul club en Suisse. Le foot, d’ailleurs, c’est toute sa vie. «Il n’y a pas un jour sans que j’y pense de près ou de loin. Le football a toujours rythmé ma vie, même si je n’en ai pas vécu comme Zinédine Zidane ou Matt Moussilou.» Aujourd’hui, il travaille à 70% à la Poste, mais ne cache pas son ambition. Si comme joueur il n’a jamais quitté Meyrin, ses évidentes qualités d’entraîneur l’amèneront, peut-être, à devoir enfin partir des Arbères. «J’ai envie d’aller le plus haut possible, évidemment. J’ai toujours été un compétiteur et si je me suis lancé dans le métier d’entraîneur, c’est pour progresser. Mais le travail est loin d’être fini ici.»

Une équipe qui se parle

Si à 37 ans le technicien est encore jeune, il avoue parfois sourire du décalage entre la génération arrivant aujourd’hui en première équipe et la sienne. «Ce que j’aime, c’est l’échange. Pour moi, une équipe, c’est ça. Tu dois savoir d’où vient l’autre, t’intéresser à sa carrière. Savoir qu’il a joué là ou là, qui il est. Tout ça, ça t’aide sur le terrain. J’ai envie que mes joueurs se parlent.»

Les joueurs, justement, que ce soient ses anciens équipiers ou les nouveaux, savent qu’avec «JPL», ils ont un entraîneur à l’écoute, mais qui a deux qualités indispensables pour les faire progresser: l’exigence et le sérieux. «C’est comme ça qu’ils me perçoivent? Je pense que ce n’est pas loin de la réalité…», approuve le Vendéen. À 23 ans déjà, il portait le brassard de capitaine en National, juste avant d’arriver en Suisse et de faire carrière avec son mythique numéro 17. Tiens, d’ailleurs, pourquoi le 17? «Quand je suis arrivé à Meyrin, j’ai demandé le numéro 6. Mon poste, normal. On m’a répondu qu’on ne pouvait pas me le donner, que c’était celui de Samir Boughanem. J’ai demandé qui c’était, on m’a expliqué et j’ai vite compris!»

Quatorze ans après, Jean-Philippe Lebeau est toujours là et c’est tout Meyrin qui profite de sa fidélité et de sa personnalité. (nxp)