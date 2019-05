Interstar doit encore se méfier

Robbie Kituka, Alioune Ndiaye et Carlos Souza ont marqué, mais Interstar s'est lourdement incliné dans le derby de Varembé face à l'Olympique de Genève dimanche. L'Armada s'est en effet imposée 6-3 et laisse son voisin en onzième place, celle du premier non-relégable. Interstar ne risque cependant pas grand chose puisque Momo Ouattara et ses coéquipiers, qui viennent de changer d'entraîneur, ont huit points d'avance sur UGS.

A cinq journées de la fin, cela devrait suffire, même s'il faudra bien négocier le prochain match face à... UGS justement! Le choc aura lieu dimanche prochain, à 14h, et si Urania venait gagner à Varembé, il n'y aurait alors plus que cinq points d'écart. Et un calendrier compliqué pour Interstar (Saint-Prex, Servette M21, Signal Bernex, Monthey). UGS a lui quatre derniers matches plus abordables sur le papier (Dardania, Chippis, Morges, Conthey). Méfiance, donc.

«C'est une lourde défaite, mais je ne sais pas si elle reflète tout le match. On perd 3-0 à la mi-temps, mais on revient à 3-2... PoIl ne reste qu'un ou deux joueurs dans le onze de base par rapport à la saison dernière. On a changé deux fois d'entraîneur et je pense qu'on est sur un nouveau cycle. Il faut passer par là. Il ne faut rien lâcher, on est une équipe très très jeune. On prend souvent des buts, il y a des erreurs de concentration... C'est la jeunesse! Après, je sais qu'on va se sauver. On fait des erreurs d'amateurs, mais il faut rester positif», a déclaré le capitaine Momo Ouattara dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

