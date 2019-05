Grand-Saconnex II file vers la 3e ligue

En prenant quatre points face à l'US Carouge II (9e), sur le terrain de City II (4e) et à la maison face à l'USI Azzurri (8e), le FC Grand-Saconnex II sera assuré de monter en 3e ligue.

De quoi évidemment réjouir son gardien Luca Cassiano, tout heureux de la victoire 1-4 acquise dimanche sur le terrain du second, le CD Cerceda II. «C'est une victoire plus qu’importante aujourd’hui, qui nous permet de mettre l’adversaire à six points. C'est un succès qui appartient à l'équipe, mais aussi au club, puisque aujourd'hui on avait des joueurs de la première, des vétérans, des juniors. C’est beau à voir», a estimé Luca Cassiano. La II du Grand-Saconnex s'est imposée grâce à un doublé d'Anthony Tomasini et à deux buts de Gabriele Infante et Aurélien Toffoletto.

Comment aborder ces trois derniers matches, qui doivent être ceux de la montée? «Le coach ne va pas oublier de nous rappeler qu’il faut travailler. En tant que capitaine, on peut montrer l’exemple en venant aux entraînements, aux matches, en donnant des petits conseils au match ou dans le groupe Whatsapp», a enchaîné Luca Cassiano dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)