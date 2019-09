UGS est en forme en ce début de saison. Après un dernier exercice compliqué bouclé à la première place de non relégable, les hommes d'Hervé Musquère sont déjà allés cueillir leur quatrième succès de la saison, vendredi soir face au CS Italien. "On a relancé une série positive après notre défaite à Veyrier. Je suis très content du résultat et de l'état d'esprit démontré", se réjouit Fayçal El Meliani.

L'attaquant d'Urania Genève Sport n'est d'ailleurs pas étranger à cette nouvelle satisfaction. C'est lui qui a mené ses camarades en direction des trois points, en ouvrant le score. Il a ensuite été imité par Cédric Amide et Nicolas Hélin, qui ont assuré le succès des locaux. Le capitaine de CS Italien Ange Makabi a réduit le score, trop tard pour changer le cours du match (3-1).

De quoi faire naître de l'ambition du côté de Frontenex? "L'ambition, c'est de prendre les matches les uns après les autres, lance Fayçal El Meliani. On en reparlera une fois qu'on aura acquis le maintien, l'objectif premier." Avec quatorze points en huit rencontres et une quatrième place, le challenge est en bonne voie.

"La semaine dernière on en met six, ce soir un seul: on a manqué un peu de réussite. Mais c'est une bonne leçon, on doit continuer à travailler, relève de son côté Ange Makabi. Le début de championnat (ndlr: quatre victoires et quatre défaites) est loin d'être catastrophique. Mais on est très ambitieux. Ça nous fait toujours mal de perdre comme ça. Maintenant, tant que le maintien est acquis, l'objectif du club est atteint. On aimerait bien rester en 2e ligue inter de manière pérenne."

Ange Makabi, capitaine du CS Italien, ne veut pas se contenter de défaites honorables.